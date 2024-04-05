Vision　Pro带来的五点启发

中评社北京4月5日电／据大公报报导，Apple Vision Pro（空间运算头戴式设备）已于今春正式开售。有报导称，在预售前三天，苹果就卖出了大约18万台Vision Pro。这一销量数字表明了苹果的核心粉丝和重度用户对该产品的高度兴趣。但在不久后，第一批购买者在深度体验后，发出了褒贬不一的声音。今天，与大家分享笔者作为一个曾经的AR／VR领域创业者，在全面体验了Vision Pro后得到的五点启发。＼姚 刚



启发



虽然我们已经看到Vision Pro作为苹果的第一代智能眼镜，存在着诸多的不足之处，但不管是硬件性能还是软件生态、用户体验，相信都可以通过后续的迭代不断地被完善。Vision Pro真正的意义在于引领和启发整个行业，让更多的创新发生，让我们开始思考如何去应用它。笔者在对Vision Pro进行了一周的体验之后，在应用层面受到了很多启发。



启发一 空间计算的潜力



苹果在发布Vision Pro时提出了“空间计算”这一概念，它的核心在于任何的虚拟软件界面都将以现实世界为参照物与现实的空间相关。



举例而言，“室内导航”是行业的一大困扰，因为室内往往接收GPS信号差，无法获得精准的位置，同时也无法确认用户所在的楼层。为瞭解决这些问题，可能需要布设非常多的传感器，投入大效果一般。而采用空间计算的思路，则可以在没有任何硬件方面投入的情况下，在空间中布设各种虚拟路牌和辅助说明等，这些路牌会和所在空间的环境相绑定，不会移动，其他人可以通过手机或像Vision Pro这样的设备看到真实空间内的虚拟路牌。这样就可以巧妙地解决这个行业痛点了。



启发二 虚实结合的新境界

