中国航天发展提速　迈向太空强国

中评社北京4月5日电／据大公报报导，美国对中国的科技迅速发展深感威胁，惶惶不可终日，尤其震惊于中国在太空事业上取得的成就。有评论综合了国防部、军官、智库等各方面的报告，总结出其中看法。最为重要者是指由于美国缺乏长远战略，最迟在2045年中国将超越美国，成为第一太空科技强国。太空与军事相关的专利申请，自2018年起中国已超过美国，且中国部署新系统的速度比美国快五到六倍。



此外一直以来美国军方对中国的太空军事能力高度关注，如认定中国已掌握多种攻击卫星技术，特别是有一个设有机械手的卫星，可移除或擒获目标卫星。又有报导指中国可随时发放30多个卫星到目标区上空，指引高超音速导弹进行攻击，并发放信号干扰雷达，具备电子战功能。美国还十分重视中国一个可重复使用的空天飞行器，曾在天上巡航逾百日。今年初再次发射后，于美国太平洋海岸上空曾向下发射信号，更添神秘感和引起疑虑，猜想这是某种军事演习。



发射卫星数量已超美



回顾中国太空事业的发展确令人感叹。1970年发射东方红卫星让中国进入太空时代，而当年美国已可派人登月，中美差距十分巨大，但中国还是一步一脚印的追上去。由于技术及工业底子薄，早年中国进行太空活动特别困难，许多事都要从头做起，道路艰难而漫长。好处则是在太空项目带动下建立了在广泛领域的科技创新能力。到今天中国太空事业已取得不少骄人成绩，包括：（一）近年中国年度发射卫星数量已超过美国居世界第一。（二）中国成为第三个自主载人航天及建设太空站成功的国家，也是当前唯一自有太空站的国家。相比国际太空站，中国站更为宽敞先进，对接技术更好。最近一次中国飞船由发射到对接只要三小时多，而Space X飞船要20多小时。（三）中国是继美国后第二个成功实现火星绕落巡的国家，且一次过完成任务，美国要经历30多年才行。（四）中国是第三个成功从月球采回样本的国家，更是首个着陆月背的国家。从近期各国登月任务的情况看更突显中国的科技能力。印度去年成为第四个成功登月国，但落点与所称目标相去过百公里。今年初日本成为第五个登月国，但着陆器降落后倒立影响运作，俄国重返月球飞船撞毁。美国多年后重返月球，飞船下降时翻侧拖行满地碎片。（五）中国各种卫星频繁发射，包括科研、通讯及探测等用途，其中不少具先进或领先水平，例如北斗导航星座等。今年还将发射巡天望远镜。目前中国与美国较大的美距，主要是未有派人登月及对远外行星探测。中美又正同时展开大火箭研制。总体来说，经过50余年努力，中国已成了美国后第二位太空大国，再过20年进占第一亦非奇事。