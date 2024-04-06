马英九夜游西安城墙　好奇古代真有部署守军

马英九夜游西安城墙，对于城墙结构感到好奇。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月6日电（记者 张嘉文）马英九率领大九学堂20名青年学子访问大陆，5日晚上特别前往陕西著名的西安城墙夜游。过程中，马英九最想知道的是古代西安城墙上是否真的设有守军，另外对护城河水深、城墙建筑、防御工事等问题也都感到好奇。



最特别的是，官方安排了古代唐朝武士和侍女和马英九合照，当身穿完整盔甲的武士靠近马时，他回头看时脸上满是新奇，还问了他们穿的是哪个朝代的服装，合影时还特别兴奋地挥舞双臂，看得出来此次夜游他的心情特别好。



西安城墙是中国大陆现存规模最大、保存最完整的古代城垣。广义的西安城墙包括西安唐城墙和西安明城墙。西安明城墙位于陕西省西安市中心区，墙高12公尺，顶宽12—14公尺，底宽15—18公尺，轮廓呈封闭的长方形，周长13.74公里。城墙内人们习惯称为古城区，面积11.32平方公里，著名的西安钟鼓楼就位于古城区中心。



西安城墙主城门有四座：长乐门（东门），永宁门（南门），安定门（西门），安远门（北门），这四座城门也是古城墙的原有城门。马英九一行人5日晚上被安排前往永宁门（南门）参观。



应大陆方面邀请，马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行首站在广东停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观国父孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程。