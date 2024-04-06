中评现场：马英九祭拜马援墓　与父躬植合影

马英九与父亲马鹤凌躬植合影（中评社 林艳摄） 中评社西安4月6日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九4月5日下午来到著名东汉伏波将军马援墓寻根，期间马英九看到父亲19年前亲手种下的树感触非常深，称知道父亲来过，没想到树已经长这么大，并表示很有纪念意义。



马援墓位于宝鸡市扶风县城关镇伏波村，为省级重点文物保护单位。马援，字文渊，东汉扶风茂陵人，官拜伏波将军，封新息侯、忠显王，谥忠成侯。墓前现存石碑两通：一是乾隆二十九年（1764年）马氏后裔制“始祖伏波将军马公讳援墓”碑；二是乾隆四十一年（1776年）陕西巡抚毕沅书，扶风知县熊家振立“汉伏波将军马公墓”碑。马援被公认为马氏先祖，全球各地马氏族人多次组团来到伏波村祭祖。



马英九的父亲马鹤凌老先生曾在2005年清明到陕西祭祖，并留诗一首：跨海寻根万里行，杨凌祭祖正清明；亡人追远还乡日，欣见宗亲乐太平。解说员告诉马英九石碑旁的这棵树正是2005年马老先生清明时亲自种下的，还有一年就满20年了。马英九听到后有些意外，他说，“这树都长得这么大了。我知道他来过，但不知道还种过树。”随后，马英九特别走近这棵树，抚摸着树上的铜牌，看着上面写道“马鹤凌躬植，台湾马氏宗亲总会理事长 世界华人和平建设协会副主席 2005年清明”。马英九深情地注视着父亲种下的这棵树良久说道，“这很有价值，很有纪念意义。”随后，在马英九基金会萧旭岑的提议下，马英九特别在此处与父亲躬植合影，留下珍贵的照片。



期间，中评社记者看到，马英九非常关心马援将军墓旁的清代所立的石碑后续保护。马英九说，注意到石碑上面的字迹因为石材氧化已经有些模糊，特别问说有没有办法做些修复，或是用什么方式能够有效地一直保存下去，以便后人来祭拜时可以更好地搞清楚来龙去脉，他说这样很有意义。一旁的国台办副主任仇开明告诉他说，这是原貌的文物很珍贵，一般不轻易动它，但确实需要保护好，不能让它风化了，可以考虑加一个玻璃罩等。马英九听后，满意地点了点头。



在围绕马援将军墓四周转时，讲解员也向马英九介绍了马援将军一生南征北战的故事与传说。期间，马英九提到自己是海军出身，特别有亲切感，所以特别向讲解员询问将军是否有过水战经历。解说员告诉马英九说，当年马援将军是率领水军和陆军两路并进，有过率水军的记录。马英九津津有味地听着先祖马将军的事迹。



离开前，马英九特别来到墓前，率领随团台湾学生一起向伏波马援将军之墓行三鞠躬礼。