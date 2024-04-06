马英九法门寺祈福 望两岸和平稳定

马英九特别来到大雄宝殿祈福，在大佛面前虔诚地祈祷两岸关系和平稳定。（中评社 林艳摄） 中评社西安4月6日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九一行4月5日下午前往法门寺参观，马英九特别来到大雄宝殿祈福，并祈祷两岸关系和平稳定。此外，马英九和法门寺住持在交谈过程中谈到两岸议题，马英九说战争没有赢家，和平没有输家。



在参访过程中，住持向马英九介绍说，法门寺有2499件国宝，因为这里曾是护国道场，专门为国家的繁荣，为社会的和谐以及民众的安乐祈祷。来到大雄宝殿，中评社记者看到，马英九和住持等一同来到佛祖前的香炉撵香，随后双手合十祈福、行三鞠躬礼。住持说，“我们共同祈祷炎黄子孙福佑无疆”，马英九则说“祈祷两岸关系和平稳定”。主持听后转身对马英九说，在佛前祈祷，这个愿望一定会实现。



中评社记者留意到，马英九和住持二人在参访期间的交流互动过程，也有提到两岸议题。住持说让我们两岸血浓于水、手足相连永远传承下去。同时，他也指着一处建筑上的牌匾“万众一心”说，将来有机会写这幅字送给马英九。住持对马英九表示，“兄弟齐心，其利断金，只要我们万众一心，无事不办。”马英九鼓掌称好并回应说，“战争没有赢家，和平没有输家”。



参访接近尾声，住持在介绍一个香炉时，指着上面刻的字念道，“中华圆梦新时代，九州四海享太平”，马英九听后举起大拇指点赞。法门寺一行的参访与住持对谈过程也令马英九颇有触动，马英九结束时对住持说，您不愧是高僧。



