花海茶香伴古风：“春游”中国新景象

3月31日，游客在贵州省毕节市百里杜鹃景区赏花游玩（无人机照片）。新华社发 中评社北京4月6日电／据新华社报导，一年春作首，万事行为先。



在中国，春天一直被赋予希望与美好的意涵。而清明，处仲春与暮春之交，正是百花香、绿满窗的时节。



除了在慎终追远中传承祭祀，以踏青赏花、插柳戴柳、放风筝做青团的方式亲近自然，也是中国人沿袭千百年的传统习俗，体现与自然和谐相处的中华文化。



正值清明小长假，北京颐和园的西堤，桃柳夹岸，游人熙攘。北京女孩方璇拾起被风吹落的花瓣，收进随身携带的香囊，“花瓣可以作香囊的内芯，可称‘一年春’”。



贵州乌蒙山区，百里杜鹃景区的野生杜鹃花相继绽放，如同一条彩带飘舞山间，这里有面积大、种类多、保存完好的原始杜鹃林。景区管理单位举行了祭花神等丰富的民俗活动。



“边走边看，踏青赏花亲近自然，体验祭花神民俗活动，在花海中感受人与自然和谐共生的氛围。”四川人陈迪带着一家老小，一路自驾来到贵州。



各色杜鹃花的簇拥里，祭花神仪式更显古朴而壮观。通过这项活动，当地人祈愿风调雨顺、国泰民安，同时也倡导人们关爱自然，与自然和谐相处，保护这片绵延百余平方公里的杜鹃花资源。



作为非物质文化遗产，百里杜鹃祭花神每年都会吸引上万游客和文化学者前来体验。百里杜鹃管理区文广局局长陈健说，近年来，百里杜鹃加大文旅融合力度，让游客在欣赏杜鹃花同时，还能体验浓郁的民族风情。

