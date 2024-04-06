寻找你的名字——让无名者有名的烈士寻亲者

3月29日，在平津战役纪念馆，工作人员为新确认的烈士刻名描金。 中评社北京4月6日电／据新华社报导，位于天津市红桥区的平津战役纪念馆的英烈业绩厅内有面“平津战役烈士名录墙”，上面刻着近七千个金色的名字。每个名字背后，都是一段为国献身的动人故事。



今年清明节前，英烈业绩厅一片庄严肃穆，又有29位烈士的名字被补刻在这里。这次补刻是平津战役纪念馆自1997年开馆至今的第30次补刻，也是近25年来补刻人数最多的一次。



据平津战役纪念馆陈列保管部工作人员武丽洁介绍，在历时64天的平津战役中，共有7030位烈士（不含失踪）为共和国的解放事业献出了宝贵的生命。但在平津战役纪念馆开馆时，只有6639位烈士的信息得到了确认，其余近400名烈士的信息由于各种原因无法查证，这些烈士也因此成了“无名者”。



“为这些无名烈士‘寻亲’，把他们的名字补刻在英烈墙上，成了每一位工作人员努力的目标。”武丽洁说。



此次补刻的29名烈士中，有28位由北京市海淀区退役军人事务局提供。另外一位烈士刘树的信息核实，则是平津战役纪念馆工作人员在文物收集过程中的“意外收获”。



据平津战役纪念馆陈列保管部工作人员井永欣介绍，此前，为进一步充实馆藏资源，更全面地展示平津战役历史，平津战役纪念馆依照相关法律向社会各界广泛征集文物史料。今年2月，天津市民刘文远表示要捐赠大伯的遗物，是一份《阵亡通知书》和一份“战斗决心书”。



工作人员结合相关材料认定，刘文远的大伯就是烈士刘树，牺牲于1948年底，核实确认为平津战役牺牲烈士。



这次补刻完成后，英烈墙上已经刻上了6879位烈士的名字。

