海关中英街截两男女　涉走私猫狗来港

图：海关在中英街截获两名男女，他们涉走私幼犬及幼猫被捕。 中评社北京4月6日电／据大公报报导，香港海关与内地海关自去年11月起展开代号“宠营”的打击走私动物行动后，近日再度联手执法。海关人员日前先后在沙头角关口拘捕两名年龄介乎60至61岁的男女，涉嫌非法进口动物。两人均报称无业，持中英街禁区纸，现正保释候查。



海关有组织罪案调查科特别调查第二组高级调查主任康恩表示，两人均从中英街内地一方踏单车携手提袋入境，试图走私共七只名种猫狗，包括比熊犬、缅因猫、英国短毛猫及布偶猫。案中检获动物仅两个月大，市场售价总值约21万元。有关动物将交予渔护署，接受不少于120天的检疫隔离。



康恩又指出，两人犯案手法相同，不排除属于同一个走私动物集团的成员。海关相信，有关集团已运作一段时间，透过提供金钱利益，驱使他人犯案。与去年侦破案件不同，今次瓦解集团并没设储存仓库，而是直接走私动物。



第一宗案件发生于3月24日傍晚，海关人员截查一名携有手提袋、踏单车，经中英街检查站进港的男子，发现袋内藏有三只猫、一只狗。第二宗案件发生于3月26日傍晚7时，海关人员发现一名女子用同样手法，走私三只猫进港。由于两男女没有任何进口动物许可证，海关以非法进口动物罪名将两人拘捕。



根据《狂犬病规例》，任何人非法输入动物、动物尸体或动物产品，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁一年。