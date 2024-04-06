七榄赛开锣　旅客狂欢花费豪爽

图：一连三日的香港七人榄球赛昨日开锣，吸引大批旅客来港观赛。 中评社北京4月6日电／据大公报报导，一连三日的香港七人榄球赛昨日开锣，今年也是七榄移师启德之前，最后一年在香港大球场举办，比赛首日已吸引大批旅客来港观赛，占今年门票总销量四成。现场嘉年华会式的气氛高涨，场外亦能清楚听到激情高昂的呐喊声。



有海外游客打算散场后光顾附近酒吧，花光身上所有金钱才离开，亦有海外游客将留港四至五日，预计花费约两万元。不少游客表示，过去多年在大球场有着美好观赛回忆，同时也期待新球场能容纳更多人。有酒吧业人士估计，七榄带动当区酒吧生意增长三至五成。大公报记者 王亚毛 陆九如



今年赛事是在香港大球场举办的第30周年，昨日首日开赛，上午9时后球迷陆续入场，当中不少是从海外专门来港观赛的游客，大家穿上各国球队的球衣或特色服饰，为支持的球队助威。



趁复活节假期来港的Jasmine告诉大公报记者，自幼就常与英国朋友专程来香港看七榄比赛，今年也不例外，每次现场有饮料和美食，大家都很热情，“有两种人一定会来HK 7s，第一种是看榄球比赛的，第二种就是想来尽情欢乐的，但看比赛终归是非常有趣。”



英国游客：过来尽情欢乐



同样由英国来港的Charlotte说，自己喜爱各项体育运动，对所有球队都很支持，身边有不少朋友专程来看比赛，她说七人榄球赛是全球性的体育赛事，很开心见到各国球队和游客齐聚香港，全场氛围都很友善和欢快，“我已经来香港大球场看过三次比赛，期待明年换新场地，能容纳更多人，更热闹！”



从西班牙专程来港的游客Rebecca说，打算与朋友在港逗留三、四日，共三天的比赛，一天都不会缺席，除了最支持西班牙队，第二支持香港队，认为港队的表现十分出色。

