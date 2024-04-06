渔护署：市民非法喂猴　被滋扰风险增

图：近日有人被猴子袭击后感染猴疱疹病毒，渔护署提醒市民应该与猴子保持距离，避免与猴子四目交投。 中评社北京4月6日电／据大公报报导，记者秦英伟报导：在金山郊野公园被野猴袭击后感染猴疱疹病毒的男子，昨日仍然在深切治疗部留医，情况由危殆转为严重。



猴疱疹患者危殆转严重



渔护署高级动物护理主任石仲堂表示关注事件，指市民应该与猴子保持距离，避免与猴子四目交投，到访郊野公园时，应将食物和胶袋放在大背包内。如果市民接触到猴子或牠们的排泄物，应尽快用清水和枧液彻底洗手；一旦被猴子咬伤或抓伤，应尽快清洗伤口和求医。



石仲堂表示，署方2007年起已委托海洋公园保育基金，为野生猴子做绝育，近年本港猴群数目亦已维持在大约2000只的水平。相较近20年前本港每年有过千宗猴子滋扰个案，现时每年200至300宗，反映情况已有改善。



石仲堂又表示，猴子在山上有充足的天然食物，主要是树叶、花和幼芽，署方人员多年来也种植数十万棵适合猴子进食的植物；但猴子经常被其他人喂食苹果、香蕉等，改变了牠们的口味，如果猴子长时间摄取高糖分食物，可能会肚泻，影响健康。他指，部分人自以为出于“好心”喂饲猴子，但其实是“好心做坏事”。非法喂饲猴子会改变猴子的习性，令他们依赖人类，主动向人索取食物，甚至走到市区造成滋扰。



渔农界立法会议员何俊贤认为，当局略为低估野生猴子的数目，建议当局持续公布数字，如果发现数目上升，将要加强控制，例如考虑针对攻击性较强的猴子，采取捕捉、隔离或人道灭毁的措施，但他认为最终仍要靠宣传教育，改变市民的行为。