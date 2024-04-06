国安教育亲子嘉年华　1.8万人参与

图：“全民国家安全教育日亲子嘉年华”活动有一万八千人出席，盛况空前。 中评社北京4月6日电／据大公报报导，“全民国家安全教育日亲子嘉年华”活动4月4日在香港石塘咀体育馆主场馆举办。港岛区有超过180间中学、小学及幼稚园参与，80多个机构支持，出席人数达18000人，盛况空前。



警务处处长萧泽颐致辞时表示，维护国家安全是每一个人的责任，这份责任要从小培养。当政府、学校、家庭和社会各持份者团结一致，推动国家安全教育工作可以取得“一加一大于二”的成果。＼大公报记者 龚学鸣



培养学生对国家归属感



“全民国家安全教育日亲子嘉年华”活动，是香港特区《维护国家安全条例》立法实施后首个国家安全教育日的一次重要活动。活动围绕全民国家安全教育主题，透过摊位游戏、工作坊及活动体验形式展现，共有中国文化传承和飞跃新兴运动两大类近40项游戏，让参加者感受非凡的活力，度过一个充满动感的亲子时光。通过安宁喜乐的活动氛围，让市民更能体会国家安全、香港安全的重要性，并培养学生对国家的归属感，建立国民身份认同，立志成为对社会有承担、有抱负的爱国爱港公民。



教育局副秘书长苏婉仪在致辞时表示，国家安全教育是价值观教育其中一个重要部分，与国民教育环环相扣。安全的“安”是一个古字，“安”是代表有个家，令人们的生活得到保障。现场很多父母带同子女一齐参与，家长作为子女成长的导师，在培养学生正确的价值观的过程中，做出非常好的榜样。



家长引领子女提升认知



香港区家长教师会联会主席丁柏希在致辞时指出，先有国安才有家安，作为家长，有责任引领子女提升对国家安全形势和威胁的认知，鼓励他们积极参与社区和学校举办的国家安全教育活动，借此提升国家安全意识，掌握国家安全的内容，营造维护国家安全的氛围，成为国家安全的守护者和贡献者。

