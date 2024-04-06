巴以冲突：拜登“敲打”内塔尼亚胡的背后

4月2日，在加沙地带中部代尔拜拉赫，巴勒斯坦人空袭过后查看被毁的汽车。新华社发（亚西尔·库迪摄） 中评社北京4月6日电／据新华社报导，美国白宫网站4日公开的一份声明显示，美国总统约瑟夫·拜登4日与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通话时说，以方需采取切实措施保护巴勒斯坦加沙地带平民和人道援助人员的安全，美方将根据以方行动制定与加沙地带相关政策。



一些美国媒体说，这是新一轮巴以冲突爆发以来，拜登首次以美国对以援助为条件向以色列施加压力。不过，也有人对美国是否会对以色列“动真格”存疑，认为拜登此番言论只是为了消解舆论压力、迎合选举需要。



拜登的狠话？



美国白宫4日在美以领导人通话后发表声明说，拜登“强调”，攻击援助人员的行为以及目前加沙地带的整体人道主义局面“不可接受”。他要求以方“公布并实施一系列具体、切实且可评估的措施”，以减少以军行动对加沙地带平民的伤害、缓解人道主义灾难和保障援助人员安全。



拜登说，美方将评估以方“根据这些措施立即采取行动”的情况，进而决定与加沙地带相关的政策。



根据白宫声明，拜登强调，“立即停火”对稳定和改善加沙人道形势和保护平民“至关重要”。他敦促以方与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）尽快达成协议，使在押人员获释。



美联社报导，此次通话持续约30分钟，是拜登首次威胁以方：若不改变对加沙策略，美方将重新考虑对以方的支持。



以军1日在加沙地带空袭慈善组织“世界中央厨房”的援助车队，导致7人死亡，包括多名西方人，其中一人有美国和加拿大双重国籍。这次空袭受到舆论强烈谴责。拜登2日表示，以方这次空袭让他“愤怒和心碎”，这一事件“完全不应该发生”。

