中国经济将克服外部“逆风”——访萨克斯

2月2日，市民在海南文昌市的新春主题市集消费。新华社记者张丽芸摄 中评社北京4月6日电／据新华社报导，美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯日前接受新华社记者书面专访时说，美国为维护主导地位，实行保护主义政策，美欧市场愈加封闭，中国经济面临外部“逆风”。但他相信，中国有能力通过相应措施予以应对，继续保持经济快速增长。



萨克斯曾长期出任联合国秘书长的特别顾问，目前担任联合国可持续发展解决方案网络负责人，也是联合国高级顾问。他表示，维护主导地位不应该是美国的目标，也不应该是任何国家的目标。对于大国来说，唯一明智的目标是共同繁荣、共同安全以及全球合作。



他指出，2023年，中国国内生产总值（GDP）增长5.2%，而美国为2.5%。人均增幅差距更大：2023年中国人均GDP增速为5.4%，而美国为2%。



萨克斯认为，中国经济持续以每年5%或更快速度增长，增长的质量也在持续提高。中国是全球绿色能源系统、5G数字网络和高质量基础设施等领域的重要供应方。



在萨克斯看来，世界经济的绝佳解决方案是保持开放贸易和相互协调的产业政策。面对部分国家的保护主义态度，中国最好的回应就是促进与新兴经济体之间不断发展的贸易和金融关系。



“西方媒体充斥着对中国经济的负面预言，如经济快速增长已结束、经济数据被操纵，以及中国经济将像日本此前那样停滞。”萨克斯强调，“这是美国的政治宣传，不是现实。”



萨克斯指出，美国习惯用各种手段遏制他国，例如20世纪80年代末，美国遏制日本，迫使日本经济增长急剧下降。“中国不是日本。”萨克斯说，中国经济规模更大、实力更强，并且不受美国支配。



“我希望看到中国继续快速增长，”萨克斯说，“中国经济增长不仅造福中国，也造福全世界。”