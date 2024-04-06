中评社北京4月6日电／网评：不断增厚我们的“绿色家底”



来源：人民日报 作者：彭飞



春风起，万物生。神州大地处处生机盎然，正是植树的好时节。



“增绿就是增优势，植树就是植未来。”4月3日，习近平总书记来到北京市通州区潞城镇，在参加首都义务植树活动时强调：“要一茬接着一茬种，一代接着一代干，不断增厚我们的‘绿色家底’。”



荒山披锦绣，沙漠变绿洲。新中国植树节设立45年来，全国人民坚持植树造林，成就举世瞩目。特别是新时代以来，全国累计完成国土绿化任务16.8亿亩，全国森林面积、森林蓄积量连续多年保持“双增长”，人工林保存面积13.14亿亩，位居世界第一。这份沉甸甸的成绩单，沉淀着艰苦卓绝的努力，凝结着无数人的汗水。



生态文明建设是系统工程、长久之计。多措并举、不弃微末、久久为功，才能让我们的“绿色家底”更厚实。江西省崇义县，在针叶树种造林的基础上，因地施策，优化针阔比例，逐步改善林分结构，解决单一树种造林带来的林地质量退化、生态稳定性差等问题，有效提升森林质量。黑龙江省伊春市的林场，“以前造林看重数量，现在更侧重质量”，近年来引进西伯利亚红松树苗，不仅适宜当地种植，日后还能结果产松子，带来经济效益。广东省广州市增城区派潭镇运用信息化手段，设立森林资源管理“一张图”，将全镇划分为58个网格，每个网格配备1名网格员，确保山有人管、林有人护、责有人担。千方百计补短板、锻长板，想方设法整合资源、创新机制、激发动力，不懈推进植树造林增绿，才能绘就壮美河山的绿色新画卷。

