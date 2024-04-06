网评：花莲地震“政治次生灾害”贻害民众

中评社北京4月6日电／网评：花莲地震“政治次生灾害”贻害岛内民众



来源：大公报 作者：苏虹



台湾地区花莲县日前发生25年来最强烈的地震，至今已造成10人死亡，千余人受伤。地震发生后，大陆方面第一时间表示密切关注灾情，并提出愿意提供援助。然而，令人费解的是，台湾方面竟然出于政治考量，粗鲁拒绝大陆善意。灾难面前，两岸团结一致抗击自然灾害本是正常之举，但台当局视民众生命如草芥，根本就不顾及民众生命财产安危。显然，地震引发的“政治次生灾难”正在贻害台湾民众。



据中国地震台网正式测定，4月3日上午7时58分，台湾花莲县海域发生黎克特制7.3级地震，全台都感到震动，摇晃感维持至少1分钟，岛内多地发生灾情，重灾区花莲县多幢大楼发生严重倾斜，民房坍塌。截至5日晚上9时，地震已造成10人遇难、1133人受伤，636人受困，仍有10人失联。



冷待大陆的善意与关怀



花莲地震，大陆部分地区亦有强烈震感，更强烈的是大陆对台湾民众的牵挂。台湾地区发生强烈地震后，本着“两岸一家亲”的原则，国务院台办发言人表示，大陆有关方面高度关切，向遭受灾的台湾同胞表示诚挚慰问，将关注灾情和后续情况，愿意提供救灾协助。



事实上，每次台湾发生地震、水灾等自然灾害，大陆方面都第一时间表达愿意提供救灾协助的善意与诚意，以及表达对台湾民众的关怀。过去大陆救援队曾多次驰援台湾地震灾区，救出大量受困民众，这充分表达了两岸“血浓于水”的深情，也证明在严重的自然灾害面前，多一份力量就多一份生机、多一份希望。

