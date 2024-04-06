日本解禁战斗机出口，这一步要迈向哪儿？

12月13日日本东京的国会闭会式（来源：新华社） 中评社北京4月6日电／据人民日本政府近日召开内阁会议，决定解禁日本与英国、意大利共同研发的下一代战斗机向第三国出口。日本政府声称这次解禁有诸多条件，如仅限下一代战斗机，出口对象限15国等。



然而他们口中的“一小步”，在更多明眼人看来却是推开直接向第三国出口武器的大门、迈出日本防卫政策重大转变的“一大步”。日本防卫政策转变的背后有哪些推手？这为何值得地区国家乃至整个国际社会高度警惕？



如何放宽限制？



除宣布解禁决定，日本政府近日还举行国家安全保障会议，修改了“防卫装备转移三原则”及其实施方针。日本山口大学名誉教授纐缬厚一针见血地指出，这是日本首次将杀伤性成品武器出口到第三国，这一做法只会让日本自动卷入战争和冲突，是公然践踏和平宪法的暴行。如此重大的决定，不经国会讨论，仅凭内阁审议就强行拍板，为以后政府再次强行修改相关文件、扩大杀伤性武器出口留出了空间，埋下巨大隐患。



日本社民党党首福岛瑞穗批评，当下的和平宪法正在一点点崩塌。“这是在靠卖武器赚钱，而且完全不会就此收手”。即使他们现在声称不会出口到战争国家，但只要把战斗机卖给美国，美国就会向以色列提供武器，结果还是一样的。



二战结束以来，日本右翼从未放弃“政治大国梦”和“军事大国梦”，但日本和平宪法第九条中有关“放弃战争、放弃行使武力、不保有陆海空及其他战力”的条款，成为日本右翼“圆梦”的障碍。近年来，日方大幅调整安保政策，逐年增加防卫预算，不断放宽武器出口限制，不断突破和平宪法的“紧箍咒”。

