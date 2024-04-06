马英九近访兵马俑 现场清空最高礼遇对待

马英九参访秦始皇帝陵博物院，获最高礼遇对待。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月6日电（记者 张嘉文）马英九率领“大九学堂”20名青年学子访问大陆，进入第六天行程，一行人上午前往秦始皇帝陵博物院，近距离观看兵马俑。院方由博物院党委书记、院长李岗出面接待，还采用最高礼遇模式，暂时清空现场，让马参观不会被一般民众打扰。



由于今天是假日，秦始皇帝陵博物院大门口一早便排满民众等等待入场，院方等待马英九一行人参观完毕后才开放民众入场，瞬间让现场涌进大批人潮。



而这并非马英九和兵马俑的首次接触，他在2001年任台北市长期间，就曾带领台北市百位工会干部到台北的历史博物馆参观兵马俑文化特展。但今天实际莅临兵马俑的挖掘地，马英九脸上神情仍有许多兴奋。



中国国民党前主席连战在2005年的破冰之旅，也曾到访过该处，还曾执笔留言“游秦冢而悯万民，跨海峡为创双赢。”但马英九此次仅参观，并没有留下文字感想。



应大陆方面邀请，马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行首站在广东停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观国父孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程。

