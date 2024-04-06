春季爆痘莫慌　中西医结合解救颜值

（来源：新华社） 中评社北京4月6日电／据新华社报导，随着春季气温上升，人体皮脂分泌量增加，不少脸上爱“出油”的年轻人频频“爆痘”，苦恼不堪。中医专家提示，对于痤疮这种皮肤顽疾，中西医结合、内外合治具有一定优势，患者日常也要从饮食、作息等方面加强预防。



中国中医科学院西苑医院皮肤科副主任医师畲远遥介绍，痤疮是一种发生于毛囊和皮脂腺的慢性炎症，过度分泌的皮脂与灰尘、老化角质细胞混合，容易堵塞毛孔，表现为粉刺、丘疹、脓疱、结节等多种形式，反复发作。其发病主要和不良情绪、作息不规律、大便不通畅等因素有关。此外，皮肤经常过敏的人群因皮肤敏感脆弱，皮肤屏障功能下降，也相对容易感染痤疮丙酸杆菌而出现痤疮。



“痤疮完全可控可治，但通常至少需要两三个月时间。”畲远遥说，通过内服中药、西药并结合外用药物、中医针灸、光电治疗这样的中西医结合治疗方式，坚持足疗程治疗通常会有较好的效果，患者要有耐心和信心。



那么，什么样的痤疮患者需要治疗？畲远遥说，如果仅出现两三颗“青春痘”尤其是以粉刺为主，可以不用治疗，但“痘痘”长得较多或较重，或者出现大的结节、囊肿，则需要系统规范治疗。



畲远遥介绍，具体而言，粉刺如果不多，可以外治法为主，比如在患处涂抹维甲酸类药物，或进行中药“清痘”、中医针灸治疗。如果出现炎性丘疹甚至伴有脓疱结节，建议在外治基础上增加一些中药或西药的口服药，其中，口服中药治疗采取辨证论治、一人一方的个体化治疗方式，即根据症状、舌象、脉象来制定个性化的治疗方案，如清肺胃湿热、活血化瘀、调理冲任等。



担心“冒痘”降低“颜值”，生活中该如何预防？中国中医科学院西苑医院皮肤科住院医师张益生建议，每日认真清洁面部，规律作息，保持大便通畅，注意防晒，同时，饮食上要少吃高糖高脂和辛辣食物及曾经导致“冒痘”的食物。



