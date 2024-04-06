人体器官捐献协调员：生死“摆渡人”

4月3日，在向阳山革命公墓，遗体捐献者家属在追思广场名录碑前献花。（来源：新华社） 中评社北京4月6日电／据新华社报导，“我化身为满载希望的繁花一束，那是我身躯绽放的生命之花，那是我留在世间最珍贵的礼物……”90后人体器官捐献协调员周丽娟在“重庆市2024年遗体器官捐献缅怀纪念活动”上饱含深情的朗诵，演绎了一段捐献者与受捐者之间跨越时空的对话。



清明前夕，在位于重庆璧山区的重庆市人体器官捐献纪念园内，鲜花簇拥、翠柏含肃。人们齐聚于此，缅怀逝者，寄托对遗体和器官捐献者的无限哀思。纪念碑上镌刻着从1980年重庆市第一位遗体捐献者董云开始，至2024年3月25日的6400余位遗体器官捐献者的名字。



这是结束，也是开始。如果生与死之间是一条河，那么周丽娟等人体器官捐献协调员便是这条河上的摆渡人，她们把微弱的光亮收集起来，去照亮那些在黑暗中跋涉的人。



“他并没有离开”



“他们用一种特别的方式为自己的人生谢幕。”周丽娟轻轻拂过纪念碑上的名字。遇到熟悉的名字时，她会短暂停留，那是她参与协调过的器官和遗体捐献者。



2010年，中国正式启动人体器官捐献试点工作，人体器官捐献协调员这一职业随之产生。五年前，周丽娟成为一名人体器官捐献协调员，也是重庆市近百名协调员之一。



在有的人看来，周丽娟在做一件“残忍”的工作：劝说人们将离世至亲的器官和遗体捐出。对于另外一些人来说，正是有了周丽娟和其他人体器官捐献协调员的努力，他们才得以从死亡边缘获得新生，从黑暗走向光明。



周丽娟已经记不清多少次非工作时间，超长待机，起身奔赴手术室；更记不清，在参与协调捐献案例时，有多少心疼的泪水、苍白的安慰。

