这里的锦旗，来自生命的最后一站

2023年12月8日，石老仔（左）在江西省肿瘤医院的安宁疗护病区为妻子庆祝人生最后一个生日（来源：新华社） 中评社北京4月6日电／据新华社报导，在江西省肿瘤医院住院大楼的22层，有一个独特的病区：



在这里，病人离世后，医护人员常常能收到家属送的锦旗；这里的病房数和床位数比其他楼层要少一半多，却辟出了关怀室、静修室、植物认领区等生活空间；每间病房门口都悬挂着一个“HOME”的门牌，楼道里还装饰着很多绿植、暖心的小摆件……



这里是安宁疗护病区，也是走向生命尽头的病人及其家属的“诺亚方舟”。它无法带着人们通向治愈的彼岸，却以最平稳的状态让人们与死亡达成和解。在这个病区，已经被医学诊断为没有太大治疗价值的患者被以另一种方式关注并呵护——控制疼痛及其他症状，拥有了过好余下每一天的勇气。



无数温暖的瞬间、深情的告别在这个病区里发生，也向人们传递着一种理念：善终，从来不是“好死”，而是好好地活到终点。



离死亡最近，也最暖



这里是离死亡最近的病房。“平均每三天就要送走一位病人。”江西省肿瘤医院安宁疗护病区负责人施敏告诉记者，安宁疗护病区的收治对象，往往是其他科室认为在现有医疗条件下没有进一步治疗意义的病人。



对于这些特殊的病人及其家属来说，这里是医院中最温暖的存在。

