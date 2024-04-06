农业农村部开展“绿剑护粮安”执法行动

3月14日，河北省唐山市曹妃甸区第八农场的农民在田间播种马铃薯。（来源：新华社） 中评社北京4月6日电／据新华社报导，为充分发挥农业综合行政执法对三农发展的服务保障作用，农业农村部开展2024年“绿剑护粮安”执法行动，集中力量严厉打击坑农害农、危害粮食安全违法行为。



农业农村部近日发布的关于开展2024年“绿剑护粮安”执法行动的通知强调，紧盯春管春耕、三夏、秋冬种等重点农时，以及农资产品产销旺季和入户下地的关键节点，对辖区内农资生产经营主体资质、产品质量、购销台账、产品标签等开展全面排查。对农业生产使用量大的农资品种和群众投诉举报、违法案件发生较多的农资生产经营主体加大执法检查力度。



农产品质量安全、动植物检疫等也是执法行动部署的重点领域。执法行动以监督抽检发现问题较多的产品为重点对象，以农产品种植养殖基地、生产企业和畜禽屠宰场所为关键点位，强化重要节假日、重大活动等时间节点突击检查和暗查暗访，重点查处违法使用禁限用药物、非法添加有毒有害物质、超范围超剂量使用农兽药等违法行为。严厉打击私屠滥宰，生产、经营、加工、屠宰和随意弃置病死畜禽，注水、注药或者注入其他物质等违法行为。



此外，执法行动还要抓好农资进村“忽悠团”、以“订单农业”为名设骗局坑农、牛羊养殖“瘦肉精”等重大专项执法任务，严厉打击坑农害农、危害粮食安全违法行为。



下一步，农业农村部将围绕行动开展、重点领域违法案件查办等情况进行指导，对涉及区域广、社会影响大、案情疑难复杂的案件进行督办，确保行动落地见效。



