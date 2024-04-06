﻿尹锡悦外交政策惹不满

韩国总统尹锡悦（左）和美国国务卿布林肯（右二）3月18日出席的民主峰会开幕式。（来源：美联社） 中评社北京4月6日电／据大公报报导，尹锡悦上台后，奉行所谓“价值观外交”，盲目向美国靠拢，受到国内外各方质疑。



3月18到20日，美国主导的第三届“全球民主峰会”在韩国首尔召开，美国国务卿布林肯出席会议。峰会召开当天，韩国民众在首尔街头举行大型抗议游行示威，反对峰会的召开。示威人士高举“反对美国霸权”的标语，谴责峰会宣扬“虚假民主”，批评尹锡悦政府放弃国家利益，“唯美是从”。韩媒也发文质疑尹政府“追随美国”，与韩国长远利益相悖。



据悉，此次会议被外界戏称为“三低峰会”，即公众关注度低、国际影响力低，各方热情低，实质上已降级成为部长级会议，各国大多选择派出部长级代表出席，就连美国自己对峰会的重视程度也大不如前。



评论指，所谓“民主峰会”由拜登政府一手推动，冠以“峰会”之名，但其影响力与知名度就一直饱受质疑。随着美国大选的临近，这个峰会能否继续存在都是个问题。



3月22日，韩国最大在野党共同民主党党首李在明在参加竞选集会时公开炮轰尹锡悦的外交政策。



李在明表示，过去两年中，尹锡悦政府的所作所为令韩国外交遭到极大破坏，“韩国不会变得更好，只会变得更糟”。