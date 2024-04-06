美99美分商店将关闭全部连锁店

4月4日，顾客走出美国洛杉矶县阿卡迪亚市的一家“99美分商店” 中评社北京4月6日电／据新华社报导，拥有40多年历史的美国著名折价零售商“99美分商店”4日宣布将关闭全部371家连锁店，逐步停止业务运营。



1982年在加利福尼亚州洛杉矶建立的“99美分商店”是美国折价零售业中最具代表性的连锁品牌之一，其业务主要覆盖美国加利福尼亚州、亚利桑那州、内华达州以及得克萨斯州，雇员超过万人。



“99美分商店”4日在声明中说，已与相关金融服务公司达成协议，将清算该品牌拥有的所有商品，并处理店内设备。此外，“99美分商店”拥有或者租赁的房地产也将被处置。协议将从5日开始逐步执行。



“99美分商店”以提供种类繁多、价廉物美的商品而受到顾客、尤其是中低收入者的欢迎，曾以绝大多数商品都只卖99美分甚至更低价格而闻名。但近年来，由于通胀等因素带来的压力，店内部分商品价格已出现明显上涨。



“99美分商店”临时首席执行官迈克·西蒙契奇表示，过去几年，零售业面临重大且持续的挑战，新冠疫情带来的冲击、消费者需求变化、持续通胀压力等因素严重影响该公司运营能力。



4日傍晚在位于洛杉矶县阿卡迪亚市的一家“99美分商店”，新华社记者看到有顾客在店外拍照留念。一位当地老人告诉记者，“这里有许多价格颇具吸引力的商品”，尤其是对生活相对不那么宽裕的居民更有吸引力。