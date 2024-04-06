中国海油:靠前监督助力春耕生产

4月3日，在黑龙江省勃利县一家水稻种植专业合作社，工作人员在检修农机。（来源：新华社） 中评社北京4月6日电／据中央纪委国家监委网站报导，春耕正当时，田间地头抢春忙。中国海油纪检监察组立足央企担当，统筹各级纪检机构，围绕下辖化肥、硫磺、柴油等业务板块，聚焦农用物资保供、惠农政策落实、农技服务提效等方面积极履职、主动作为，以高质量监督助力端牢“粮食饭碗”。



监督保春耕，紧盯安全生产、稳定农资供应是基础。中国海油纪检监察组立足产业链优势，扭住“责任”关键，上下联动推动各项监督工作提质增效。



2月中下旬，“倒春寒”席卷黑龙江鹤岗市，零下22摄氏度的极端天气为中国海油所属华鹤公司春耕用肥生产带来阻力；同期，湖北省连续两轮雨雪冰冻天气给所属大峪口公司化肥产品装运带来挑战。中国海油纪检监察组指导主要责任单位中海化学纪委及时响应，跟踪应急工作情况及现场困难，督促加紧技术指导和生产帮扶，确保安全平稳生产。



为进一步强化统筹，中国海油纪检监察组推动集团总部出台《中国海油2024年化肥保供方案》，全面保障化肥生产原料供应和价格稳定。在中海化学，纪委推动责任部门组织风险隐患排查，点题监督破解承包商管理薄弱等47项问题，生产管理持续优化；运用约谈提醒、走访调研等监督方式，督促靠前做好地域市场货源协调配置，确保各地用肥安全。截至3月底，中海化学累计生产化肥84.04万吨，富岛、华鹤、大峪口等主力单位日均发运量高位运行，持续向春耕市场输送强劲动力。



中海炼化是农资原料及农机用油的重要供应单位。在华东地区，大榭石化、中沥石化纪委将化肥、农药重要原料硫磺的生产作为监督重点，聚焦产运销衔接、库存管理等，全链条督促排产增产。在华南地区，惠州石化纪委紧盯柴油生产储运系统，通过生产会议跟踪、意见交换等方式，压实职能监管责任，全力保障农机用油生产；纪检干部到码头、装运站、管输点开展实地监督，有效保障柴油运力及运输安全。

