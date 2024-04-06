“村里收费更规范了”

这是3月30日拍摄的合肥市肥东县长临河镇六家畈社区（来源：新华社） 中评社北京4月6日电／据中央纪委国家监委网站报导，“今年终于不用给村里交‘卫生管理费’了，感觉轻松了不少。我们做小本生意的，每年出这个费用确实有难处。”4月1日，四川省宜宾市高县纪委监委干部走进沙河镇大里村，就“卫生管理费”问题进行回访。沙河镇桦荣山庄老板反馈，如今村里收费更规范了，每一笔费用的收取依据和用途都清清楚楚。



所谓“卫生管理费”，是沙河镇马道村等地过去“自创”的收费项目。



“村集体经济收益不好，村干部就向村辖区内的个体户、小微企业收取‘卫生管理费’，用于村内环境卫生整治。但事实上，村里存在随意收取、费用支出不公开透明、未专款专用的情况。”高县纪委监委党风政风监督室主任刘浩介绍，有些个体户和一些小微企业负责人并不瞭解收费制度，稀里糊涂就交了钱；有些人心里清楚村里的做法是违规的，但碍于人情世故，想着多一事不如少一事，也就默许了这笔费用。



一年几千元的费用，一收就是好几年。



去年2月，高县纪委监委开展优化营商环境“纪企直通”行动，工作人员在沙河镇马道村走访时，相关企业负责人反映了这一问题。县纪委监委启动“室组地”联动机制，对违规收取管理服务对象“卫生管理费”问题开展集中核查，发现该镇还有5个村（社区）存在类似问题，涉及金额共计15万余元。



刘浩表示，这些违规收取的“卫生管理费”，一部分入了村集体账户，但实际上并没有用于卫生整治开支，而是用于其他用途；也有一部分由村干部个人保管，根本没走入账程序，给截留、私分公款埋下了隐患。金额虽不大，影响却十分恶劣，如不及时制止，将严重影响当地营商环境。

