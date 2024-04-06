近访兵马俑　马英九对兵器和战车很感兴趣

马英九参观兵马俑看得很仔细。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月6日电（记者 张嘉文）马英九率领“大九学堂”20名青年学子访问大陆进入第六天行程，一行人上午前往秦始皇帝陵博物院，近距离观看兵马俑等史物。过程中，马英九不仅对兵器还有战车演变很感兴趣，对不同兵种造型的观察更是入微。



有趣的是，由于各种兵马俑造型都有一点小肚子，马英九好奇询问，解说员回应说，古代审美中男人有点肚子是好的，马对此开玩笑说“那我们应该开始复古了（指不用担心变胖）”引来现场一片笑声。



秦始皇帝陵博物院的兵马俑被誉为世界第八大奇迹，以及世界十大古墓稀世珍宝之一。马英九一行今天参观时， 由大陆国台办副主任仇开明陪同，秦始皇帝陵博物院党委书记、院长李岗全程解说，众人先后参观了兵马俑的一号、三号和二号坑。



马英九在参观过程中，对兵器还有战车演变很感兴趣，他询问，战车什么时候退出历史舞台，一旁的解说员说，就在战国中晚期之后，战车行动不是很方便，后来骑兵的出现，成为新兵种并主导了战场。



马英九对不同兵种造型观察也非常细致，他仔细观察后指着一尊陶俑说，这眼睛很有神，鞋子也跟其他的不一样，他听到将军俑的烧制温度为摄氏950到1000度，重量达300公斤时，面露震惊表情。



另外，马英九也惊叹说“兵马俑的手好大”，解说员解释，这是按照之前比例还原，但也少许放大，当时平均的身高在一米八左右。马另外还问陶俑穿的盔甲防得住什么？解说员说可发挥缓冲作用。而马英九也提到殉葬相关话题，李岗则向他解释说，当时的人相信，死后还会有一个世界，所以才有殉葬。



参访过程中解说员提到，由于大陆近来来注重文物发掘、保护与展示，大学相关科所也随之热门起来，许多年轻人励志投入考古行业，但马英九对此回说“以前我们台大，考古系很冷门。”陪同行列中的大陆国台办新闻局长陈斌华则补充说“考古目前在大陆是最夯的专业！”



马英九一行人在该处参访约一个半小时才离开，中午用餐后，下午将前往西安国家版本馆和芙蓉园。

