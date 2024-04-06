王毅在广西调研边境口岸建设情况

中评社北京4月6日电／中共中央政治局委员、中央外办主任王毅5日在广西壮族自治区调研时强调，要深入贯彻落实习近平总书记考察广西时的重要指示精神，持续加强边境口岸建设，为推进广西高水平对外开放、促进中国－东盟合作、打造国内国际双循环市场经营便利地不断注入新动力。



新华社报导，王毅实地考察了友谊关口岸智慧口岸建设项目、中国－东盟产业合作区崇左片区、凭祥综合保税区、中国－东盟（崇左）水果交易中心、凭祥铁路口岸、中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区等情况，并召开座谈会听取广西有关部门及基层单位和一线工作人员的意见建议。



王毅表示，广西是我国西南边境重点省区，也是中国与东盟交往合作的重要“门户”，在国家发展和外交大局中占据着独特位置，承担着光荣使命。要按照习近平总书记要求，积极服务建设中国－东盟命运共同体，深度融入共建“一带一路”，不断擦亮中国－东盟博览会的金字招牌，打造面向东盟开放的国际大通道。



王毅强调，广西要加强对越南交流合作，夯实中越友好的民意和社会基础，持续提升跨境基础设施互联互通，努力打造智慧便利型、复合发展型、友好交流型、综合安全型边境口岸，为构建具有战略意义的中越命运共同体作出更大贡献。



王毅表示，外交外事战线将按照习近平总书记重要指示精神，进一步加大力度，协助广西推进对外互联互通，培养更多外事人才，加强国际交流合作，助力广西加快高质量发展。