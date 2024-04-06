乌媒称乌无人机袭击多处俄军用机场

中评社北京4月6日电／新华社援引乌克兰媒体5日报导，乌国防部情报总局联合乌军方当天早上对靠近乌克兰边境的3处俄军用机场发动了无人机袭击。



《乌克兰真理报》援引乌国防部情报总局匿名消息源说，俄军位于俄罗斯萨拉托夫州的恩格斯军用机场的3架图-95战略轰炸机在空袭中可能“严重受损”，7名俄军人员死亡。位于亚速海沿岸的叶伊斯克军用机场的两架苏-25战机被彻底摧毁，4名俄军人员死亡。乌方无人机还袭击了俄军位于库尔斯克的军用机场。



目前，乌国防部情报总局尚未对大规模袭击俄军机场发表评论。4日，乌国防部情报总局发言人尤索夫在电视节目中说，俄境内一处无人机组装厂日前遭到袭击，他相信未来针对俄境内军事目标的无人机袭击会不断出现且袭击距离持续深入。



此前，《乌克兰真理报》援引乌国家安全局匿名消息源说，乌国家安全局联合乌军方5日凌晨实施了对罗斯托夫州莫罗佐夫斯克军用机场的袭击，至少6架俄战机被摧毁、8架战机严重受损。



俄罗斯国防部5日发布通报说，俄方当天凌晨挫败了乌军使用无人机对俄境内实施袭击的企图。俄防空系统击落53架无人机，其中44架在罗斯托夫州被击落。罗斯托夫州州长戈卢别夫5日在社交媒体发文说，一架被俄方击落的无人机在该州一座机场附近发生爆炸，导致8人受伤。