伊朗举行大规模游行集会抗议以色列袭击行径

中评社北京4月6日电／伊朗各地民众5日举行大规模游行集会，抗议以色列在加沙地带的军事行动以及对伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑的袭击。



新华社报导，当天10时许，上万名伊朗民众聚集到德黑兰大学门前的街道，举行游行集会活动。新华社记者在现场看到，人们手持伊朗、巴勒斯坦旗帜，举着谴责以色列和美国的标语，以及在加沙地区丧生的巴勒斯坦儿童和在伊朗驻叙使馆遇袭事件中死亡的伊朗伊斯兰革命卫队成员的照片等，高喊抨击美国和以色列的口号。



伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米在集会上发表讲话，警告以色列将为其在该地区的“阴谋”承担后果，并谴责美国支持以色列的“罪行”。“以色列必须认识到，通过制造不安全，它无法保证自己的安全。”萨拉米同时说，伊朗不会对任何敌对行动置之不理，“我们勇敢的人将惩罚以色列”。



参加集会的伊朗民众巴赫卓尔告诉新华社记者，以色列政权的野蛮恐怖行径严重践踏了巴勒斯坦人民的合法权利，应遭到世界各国人民的谴责。另一名伊朗民众阿伊霍恩说，以色列公然袭击伊朗驻叙使馆领事部门令人愤慨，这是赤裸裸的恐怖主义行径。



当天，在伊朗首都德黑兰，集会民众还为1日在伊朗驻叙使馆遭袭事件中丧生的7名伊朗伊斯兰革命卫队成员举行了葬礼。



伊朗驻叙使馆领事部门建筑1日遭导弹空袭，造成至少13人死亡。伊朗方面说，死者中包括伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”高级指挥官。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动，伊朗最高领袖哈梅内伊和总统莱希均誓言报复。