新华社：美炮制“中国起重机威胁论”站不住脚

中评社北京4月6日电／新华社发表文章指出，近日，美国大肆炒作所谓“中国起重机威胁论”，声称调查发现中国企业上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）对美出口的起重机安装了可用于远程操控的蜂窝式调制解调器，这种设备会对美国国家安全造成威胁。



业内专家在接受新华社记者专访时指出，美方炒作的所谓“中国起重机威胁论”完全失实。美方此番炒作，对于业内人士来说，在技术上实属匪夷所思，在政治上则可理解为推动对华“脱钩”、替代“中国制造”寻找借口。



中国起重机出厂不配调制解调器，除非客户要求



《华尔街日报》等美国媒体近日称，全美港口如今使用的岸边集装箱起重机近80%由振华重工生产。美国国会调查认为，这些中国制造的起重机配置了可用于远程操控的蜂窝式调制解调器，美国安全部门担心这些起重机“可能实施间谍活动”。



美媒称，美国众议院调查发现，美国港口与振华重工签署的合同并未提出在起重机上配置蜂窝式调制解调器，而这一设备可用于远程通信，造成可被中方利用的安全漏洞，中方可能利用这些漏洞通过间谍活动削弱贸易竞争对手，甚至扰乱美国供应链、破坏美国经济运行。



振华重工设计研究院高级工程师唐青赟告诉记者，振华重工生产的各类起重机，在出厂时99%是不安装蜂窝式调制解调器的，极个别要安装的也必须由客户提出需求，这些起重机运行的控制系统软件也是由总部位于瑞士的跨国企业ABB或总部位于德国的西门子等企业按客户需求提供。起重机交付给客户后，组网、运行和维护的权限都在客户手中，振华重工不可能参与。



唐青赟说，在美港口的振华重工起重机配置蜂窝式调制解调器有两种可能：一是客户，即美方港口运营商自行购置调制解调器等部件来组网，并非振华重工的出厂配置；二是客户在订购时，明确要求购买安装调制解调器的起重机，只要查一查相关产品批次、编号，自然真相大白。



振华重工前总裁管彤贤近期撰文指出，美方所调查的中国产起重机是近30年美国港口陆续添置的产品，当年都是按照美国提出的技术参数，在严格的“国际竞争性招标”中胜出后被美国各港口选用，且经过港口聘请的第三方监理团队检查验收。在美方抹黑炒作前，从来没有受到所谓“威胁国家安全”的指控。



《华尔街日报》的报导也显示美方所谓“不知情”的说法站不住脚。该报援引一位匿名美国港口运营者的话说，现有合同中不包括这些调制解调器，但其所在港口对这些调制解调器是知情的，安装目的是提供“移动诊断和监控”服务，只是该港口并没有注册该服务。

