“炸馆事件”会否引燃伊朗和以色列冲突？

中评社北京4月6日电／伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭以色列空袭。事发后，伊朗最高领袖哈梅内伊和总统莱希明确表示要就袭击事件报复以色列。以色列方面连日来已采取多项措施，加强安全戒备。



新华社报导，分析人士认为，以色列与伊朗多年来以非直接对抗形式在中东地区展开博弈，此次以色列空袭伊朗使馆可能招致伊朗报复，但鉴于直接攻击以色列或将导致中东战事显着升级，不符合伊方利益，后者更可能选择相对间接的回应手段。



加强安全戒备



以色列政府5日召开安全内阁会议后宣布，以国防军已做好应对伊朗任何动作的准备。以军方4日宣布暂停以军所有作战部队的休假，3日宣布已抽调预备役军人加强防空力量。



以色列国防军发言人哈加里4日说，以军“必须保持警惕”，已在各边境地区做好防御和战术部署。据哈加里的说法，以色列有多层防御体系，还有飞机夜以继日侦察，以军已预备好应对各种情况。



以军方还证实，为应对“某些威胁”，以军3日干扰了以色列中部地区的全球定位系统信号。以色列通信部3日发表声明说，已要求在北部地区运营的各移动通信公司储备电池、发电机和发电能源，为以色列和黎巴嫩边境可能爆发全面冲突做好准备。



以色列媒体报导，以色列在全球各国的使馆目前高度戒备，一些大使被告知暂时不要参加公共活动。



以色列卫生部5日要求各大医院就可能出现的袭击做好应对准备。耶路撒冷一家大型医院4日组织了大规模演习，模拟应对因导弹或火箭袭击而造成的大批伤者。



此外，以色列社会也呈现出紧张气氛，多个城市出现抢购食物、发电机等物资的情况。以军发言人4日发表声明，呼吁民众保持冷静。

