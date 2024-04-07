中评镜头：世界第八大奇迹兵马俑　现场震撼

兵马俑一号坑全景现场很震撼。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月7日电（记者 张嘉文）马英九和“大九学堂”20名青年学子6日参访秦始皇帝陵博物院，当中的兵马俑被誉为世界第八大奇迹，亲临现场十分震撼。兵马俑坑位于秦始皇帝陵东侧1.5公里处西杨村南，是秦始皇帝陵的陪葬坑。目前已发现三座，分别编为一、二、三号兵马俑坑，共占地面积达2万多平方米。



兵马俑坑内有和眞人、眞马大小相似的陶俑、陶马近8000件，每一个陶俑的表情都不一样。其中有车兵、骑兵和步兵等不同的兵种，而现在所看到的兵马俑，据估计是当时整个秦始皇墓葬的数目约十分之一不到，而原始的陶俑是有颜色的，但因深埋在地下二千多年，有的因彩绘脱落，有的因遇空气等原因变成了灰色，出土时大多数陶俑表面的彩绘已损失殆尽。



其中，兵马俑一号坑以车兵为主体，车、步兵成矩形联合编队。军阵主体面向东，在南、北、西边廊中各有一排武士面向外，担任护翼和后卫；东面三排武士为先锋。二号坑内建筑与一号坑相同，但布阵更为复杂，兵种更为齐全，是3个坑中最壮观的军阵，由骑兵、战车和步兵、弩兵组成的多兵种特殊部队。



而三号坑的内部布局，官方认为应为一、二号坑的指挥部。三号坑是3个坑中唯一一个没有被大火焚烧过的坑，所以出土时陶俑身上的彩绘残存较多，颜色比较鲜艳。



秦始皇帝陵博物院对于兵马俑的修复工作一直在进行中，也从未停止，白天供民众参观，晚上工作人员在坑道中工作，至今为止，兵马俑的修复只完成了整体量中很小的一部分，随着修复愈来愈多，往后也有机会让外界更加深入瞭解秦朝文化的细节。