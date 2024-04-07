马英九带领访大陆 大九学堂成员高度评价

来自台湾海洋大学的林佩蓁。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月7日电（记者 张嘉文）马英九带领“大九学堂”20位青年学子前往大陆访问，行程进入第五天，其中三位成员抽空接受中评社访问，对于此次大陆行，就读台湾海洋大学三年级的林佩蓁说，4日参加的黄帝陵祭典场景让她非常震撼，身为中华民族一份子，可以饮水思源、愼终追远，她觉得非常荣幸。



师范大学美术系的硕士生白璧菱则给了这趟行程有高度收获的评价，如果满分是100的话，可以达到1000分的评价。



台北大学万柄汉则说，目前让他印象最深刻的是和广州中山大学的学生互动，他有和来自台湾的中山大学学生特别交流，瞭解在大陆升学的状况，也让自己可以把大陆就学列入未来选项之一。



应大陆方面邀请，马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行首站在广东停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观国父孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程。



此行最后一站将前往北京预计停留4天，包括前往北京大学参访交流、参观八达岭长城、北京故宫、中国空间技术研究院及卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆等行程。

