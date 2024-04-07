西安赞不赞？中评社问 马英九和团员都喊赞

马英九与台湾青年集体拍照合影留念（中评社 林艳摄） 中评社西安4月7日电（记者 林艳）西安是中国历史上建都最长的古城，历史上先后有13个王朝在此建都，而西安城墙则是中国现存规模最大、保存最完整的古代城垣。中国国民党前主席马英九一行4月5日晚上夜游永宁门，马英九登上西安城墙时也犹如穿越历史，现场有感而发地讲述起安史之乱中张巡和许远二位忠诚的历史典故。



4月5日晚上，马英九一行7点40分许抵达永宁门，永宁门为西安城墙正南门，原为隋唐长安皇城南面偏东的安上门，是西安城墙中最老、沿用时间最长的城门，也是西安的迎宾门。登上西安城墙顶，看着千年的古城，仿佛时间穿越来到唐代，马英九在城墙顶上也有感而发地讲述起了唐代双国士张巡、许远的历史典故，他们的传记也曾被载入《唐书》。马英九说，在台湾的嘉义有一个双忠庙，上面挂着一幅对联“国士无双双国士，忠臣不二二忠臣”，其中双国士指的就是两位忠臣张巡和许远，他们死守睢阳，最后都被俘、被处死，留下了盛名，他们的名字也被写进文天祥的《正气歌》。马英九说，每次读到这段历史都非常感动。



中评社记者也注意到，马英九当日夜游西安城墙，对相关的历史等都非常感兴趣，一路与解说员交流不停。刚走进永宁门，马英九被眼前美轮美奂、富丽堂皇的长安城所吸引，他来到金甲武士和身着大唐服饰的宫女们中间留影时，还兴奋地挥举双臂，更好奇地询问宫女们所穿的服饰是哪个朝代。看到古城盛景，马英九也是心情大好，有随团台青过来与他合影，他开心地比“耶”。最后，还与台湾青年集体拍照合影留念，当中评社记者现场问道“西安赞不赞”，马英九及随团成员都很高兴地齐声喊道“赞”！



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行首站在广东预计停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观“国父”孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西预计停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程；此行最后一站北京预计停留4天，包括前往北京大学参访交流、参观八达岭长城、北京故宫、中国空间技术研究院及卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆等行程。