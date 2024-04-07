马英九：古籍智慧照亮中华民族未来

参观结束，马英九见记者（中评社图片） 中评社西安4月7日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九一行4月6日下午前往西安国家版本馆参观，马英九在参访结束后见记者表示，参观西安国家版本馆，内心非常感动。他指出，我们中华民族自古就有深厚的文化传承和版本保存的意识与传统，台湾民间也非常重视中华文化，对经典古籍的重视，是存在于绝大多数台湾人心中的文化底蕴。马英九表示，期盼中华文明古籍的智慧，如同历史长河中的一盏明灯，继续照亮中华民族的未来。



马英九指出，中华文明是世界上唯一没有中断的古文明，几千年前的文字，我们后人现在都能辨读。版本馆能将这么多古籍保存完好，对中华文明的传播绵延，有不可灭的贡献。



马英九表示，我们中华民族自古就有深厚的文化传承和版本保存的意识与传统，即使中华文明历经沧桑，仍能流传下许多宝贵典籍版本，记录历史、见证文明。台湾民间也非常重视中华文化，对经典古籍的重视，是存在于绝大多数台湾人心中的文化底蕴。



马英九指出，古文的迷人之处，就在它能将博大精深的知识化为言简意赅的文字，经千百年变迁，仍能适应现代需求。马英九说，他在念小学二年级的时候，跟着当时在石门水库任职的妈妈住在桃园龙潭宿舍，那是六十七年前的事，台湾既没有电视可看，也没有电晶体收音机可听，晚上没事，37岁的年轻母亲常常在“灯下课子”，教七岁的儿子念古文。记得启蒙的第一课就是《左传》的〈郑伯克段于鄢〉，他到现在都牢记在心。他说，古人从小开始的经典教育，对一个孩子建立正确的人生观，有非常重要的意义。

