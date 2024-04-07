中评现场：马英九参观西安国家版本馆很感动

马英九一行参观西安国家版本馆（中评社 林艳摄） 中评社西安4月7日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九一行4月6日下午在陕西参观了西安国家版本馆，包括中华文化经典版本展和丝绸之路版本展。在结束近40分钟参观后，马英九对媒体记者们表示，看完后很感动，特别是版本馆能将这么多古籍保存完好。他指出，古籍经典是中华民族的智慧结晶，这也让他想起7岁时母亲给他念古文时的记忆，经典教育对孩子建立正确的人生观非常重要。



期间，马英九非常认真地参观了展览，在看到“佛教鼎盛”篇章时，马英九对玄奘负笈图中玄奘穿的鞋子很是感兴趣，并问道他穿的是什么鞋子？因为看起来像是日本后来的木屐。解说员告诉他说，这其实是后人的一种想象，是对僧人简朴生活的一种意象化表现。马英九指出，这种鞋子应该不是日本人发明的，而是我们中国很早的时候就已经有的。



另外，马英九在丝绸之路版本展中，还对中亚地区唐朝长安非常流行的柘枝舞很感兴趣。他问说，“柘枝舞”的“柘”是哪个字，是什么意思？据介绍，其实，柘枝是一个地名，指石头城的意思。石头城就是今天的乌兹别克斯坦的首都塔什干，而柘枝舞就是来自于当时的石国，也就是今天乌兹别克斯坦塔什干城邦国家柘枝的一种舞蹈。它是一种宫廷双人交谊舞的方式，左边一个男的右边一个女的双人舞。马英九对此舞非常好奇，还特意用小本子记下了柘枝的写法。在看展览的过程中，马英九还对第一个到达非洲的中国人即唐代的杜环非常感兴趣。



西安国家版本馆（文济阁）座落于西安市鄠邑区，南倚秦岭，北望渭川，是中国国家版本馆“一总三分”的分馆之一，于2022年7月30日开馆。国家版本馆履行国家版本资源保藏传承职责，纳入载有中华文明印记和地方特色印记的各类版本，着力打造独具特色的历史文化保藏、展示、研究与交流中心，是国家版本资源总库和中华文化种子基因库。西安国家版本馆结合陕西文化特色，旨在讲好以西部为主的中华经典版本故事，充分展示丝绸之路文明。



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行首站在广东预计停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观“国父”孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西预计停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程；此行最后一站北京预计停留4天，包括前往北京大学参访交流、参观八达岭长城、北京故宫、中国空间技术研究院及卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆等行程。

