马英九参观西安国版馆：钓鱼台不属于琉球

中国国民党前主席马英九一行参观西安国家版本馆 中评社西安4月7日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九一行4月6日下午参观了西安国家版本馆，马英九在参观《使琉球录》的明蓝格抄本时表示，这是研究钓鱼岛的人一定要读的，从从古籍里面证明了钓鱼台是不属于琉球的。



参访过程中，中国国家版本馆馆长刘成勇在保藏库为马英九先生讲解了总分馆的臻选藏品，包括宋拓本《西楼苏帖》、明内府写本《永乐大典》、明蓝格抄本《使琉球录》、明内府刻本《大明一统志》、文渊阁《四库全书》底本《公是集》、丁氏家藏晚清名人书札等。



在参观《使琉球录》的明蓝格抄本时，刘成勇介绍，该书由明代陈侃在嘉靖十三年（公元1534年）担任册封使前往琉球册封国王归来后在福建写成。其中写道：“十日，南风甚迅，舟行如飞，然顺流而下，亦不甚动。过平嘉山，过钓鱼屿……十一日夕，见古米山，乃属琉球者。”



刘成勇补充道，钓鱼屿即现在的钓鱼岛，典籍里清楚记载了钓鱼屿在琉球以外的情况。这是记录钓鱼岛及其附属岛屿属于中国版图的早期版本著述。



马英九听后表示：“这是我们研究钓鱼台（岛）的人一定要读的，从古籍里面证明了钓鱼台（岛）是不属于琉球的。”他说他曾在牛津大学看过相关资料，但并不全面，应对相关史料进行宣传。

