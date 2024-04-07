淄博烧烤还火吗？今年清明假期依然人从众

假期期间的淄博火车站候车大厅。（淄博市张店区委宣传部供图） 中评社北京4月7日电／据新华社报导，清明假期期间，“网红”城市淄博再次开启“人从众”模式。自去年春天因烧烤火出圈以来，这座老工业城市的文旅一直保持较高热度，当地也在不断优化措施，确保“金字招牌”成色。



5日晚，在淄博张店区的一家小烧烤店，屋内屋外坐满前来品尝烧烤的游客。“从假期开始前到现在，我们都是连夜串肉，并根据外地游客的喜好，有侧重地准备食材。”烧烤店负责人房鑫告诉记者，他还专门安排了两名员工教游客卷小饼，推荐游玩的地方，排队等候过长时引导消费者去其他烧烤店就餐，保证游客有良好的体验。



“大部分游客也不再像去年，吃顿烧烤就走。吃饭之余，他们更想瞭解淄博本地历史人文和风土人情。”房鑫说。



在淄博八大局便民市场炒锅饼摊位前，来自河北秦皇岛的游客王妍正在打包炒锅饼。“这个甘梅味的很好吃，我也正打包一些孜然和香辣的，带回去尝尝。”王妍说，原以为现在还没到旅游旺季，所以安排了这次“错峰”旅行，但到了之后，眼前“摩肩接踵”的景象出乎她意料。



假期期间，八大局很多店铺门前又排起长队。据介绍，自入春气温回升以来，八大局市场客流量持续升高，平常周末的日客流量已达8万人次，假期期间的日客流量更是达到10万人次。



一年多以来，淄博烧烤及文旅持续受到热捧，与淄博“人好、物美、心齐”密不可分，而背后更是各方的默默付出。



八大局便民市场管理办公室负责人郑昊林告诉记者，他们吸取去年的经验，安排了专门的工作人员进行值守，疏导拥堵路段。设立投诉热线3127002，以“快受理、快处置、快反馈”为宗旨处理投诉，解决问题。

