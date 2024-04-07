公园白麻雀　迷倒万千龙友

左图：一只披着雪白“衣裳”的麻雀，近日现身西营盘中山纪念公园，十分瞩目。右图：白麻雀魅力无穷，龙友争相到公园拍摄白麻雀的可爱身影。下图：白麻雀在一众褐色的同伴映衬下显得分外抢眼。 中评社北京4月7日电／据大公报报导，西营盘中山纪念公园近日来了一只“雀明星”，吸引不少摄影发烧友（龙友）蜂拥前来打卡，拍摄这只外形圆乎乎、娇小又可爱、看上去不像是麻雀，实际却是披着一身雪白衣裳的白麻雀。



兽医指出，这只白麻雀是因基因变异而出现白化症，学者则称该雀属罕有物种，惟较难适应大自然。立法会议员则提醒市民应悉心保护白麻雀，切勿违法喂饲或捕捉。＼大公报记者 余风、苏荣（文）卢刚昌（图、视频）



近日，网上各大摄影群组，流出大量白麻雀的可爱相片，令牠一时爆红。大公报记者日前来到网民提及发现白麻雀的中山纪念公园查访，当日下午到达时，已看见在公园内的孙中山铜像附近有近20多名龙友守候，各人手持手提电话及不同摄影器材，对准草丛不停拍摄。



“满场飞”不惧陌生人



记者走近，看见在草丛内一群麻雀正在啄食，其中一只身长约10厘米、全身毛色雪白，并拥有浑圆身躯的白麻雀在褐色的同伴中分外抢眼。不久，白麻雀飞到已干枯树枝上擦嘴及歇息。稍作休息后，又再出场，飞到铜像附近草地上“行猫步”，各龙友见状，立即尾随跟上，务求捕捉其最佳美态。而草地上的白麻雀似是见惯场面，丝毫不怕陌生人，不停在草地上跳跃踱步，表演了好一会才飞离公园。



事实上，本港所有野鸟，包括麻雀均受《野生动物保护条例》保护，任何人未经许可不得狩猎、故意干扰、售卖或出口、管有或控制任何受保护的野生动物，包括其巢和蛋。去年立法会通过《2023年野生动物保护（修订）条例草案》，提升非法喂饲罪行订定的最高刑罚至10万元及监禁一年；并就非法喂饲行为引入定额罚款机制，金额订为5000元，有关安排将于今年8月1日开始生效。

