港大研究：高香草酸有效缓解抑郁症

图：贾伟教授及其研究团队证实高香草酸及两种肠道菌具抗抑郁功效。 中评社北京4月7日电／据大公报报导，在新冠疫情过后，抑郁症发病人数增长惊人，而抑郁症患病人数持续攀升，是全球第二大疾病。香港大学医学院终身讲席教授贾伟及其科研团队在抑郁症药物研发领域取得突破性科研进展，首次揭示了肠道菌群代谢物─高香草酸（Homovanillic acid， HVA）具有缓解抑郁症的作用，为治疗抑郁症的新药提供全新视野。该研究成果已线上刊登在国际学术期刊《细胞—代谢》（Cell Metabolism）上。



贾伟教授研究团队构建了小鼠抑郁模型，验证临床发现，高香草酸及其相关的肠道菌种均能够有效缓解小鼠抑郁征状。研究团队还采用同位素标记高香草酸，证实其能够显着抑制海马神经元突触在应激状态下出现的过度自噬，并有效减少自噬体的形成和降解，最终保护受损的神经元，改善抑郁。



这项科研发现的重要突破在于明确了首发抑郁症临床患者的代谢特征。高香草酸过往被认为是神经递质多巴胺的终末代谢产物，被尿液排出体外，这次研究发现却把高香草酸变废为宝，透过动物实验，证实高香草酸以及两种肠道菌具有很好的抗抑郁功效，并揭示了它们的分子药理机制。



贾伟教授表示，这项研究发现是科研团队多年在肠道代谢物与大脑神经功能机制调节方面科学探索取得的标志性成果，也是对早前肠—脑轴科学发现的全新推进；希望这发现会为抑郁症患者的灰暗世界带来一些光明。抑郁人士可以透过日常补充膳食纤维（坚果、可可粉等）增加高香草酸，也可以透过益生菌“鸡尾酒”疗法补充长双歧杆菌（B. longum）和肠道罗斯氏菌（R. intestinalis）。