中国画家王盈荣获法国艺术家沙龙奖项

4月3日，在法国巴黎五区区政府举行的2024年法国艺术家沙龙颁奖仪式上，法国艺术家协会主席为中国画家王盈（右）颁奖。 中评社北京4月7日电／在法国巴黎五区区政府近日举行的2024年法国艺术家沙龙颁奖仪式上，中国画家、现任中国常驻联合国教科文组织代表团副代表王盈获颁法国艺术家沙龙绘画类提名奖。



今年2月，王盈的水墨画作品《大仲马故居》曾在法国巴黎举办的“艺术之都”国际艺术沙龙展上展出。该展会每年汇集来自数十个国家和地区的各流派画家、雕塑家、摄影师、建筑师等参与展览和评奖。



今年，法国艺术家沙龙的评委会共收到来自世界各地的千余份报名申请，最终约700名艺术家入围。在2024年中法建交60周年之际，由15名华人艺术家组成的中国展团在本届法国艺术家沙龙上隆重亮相。



作为中国展团成员之一，拥有外交官和画家双重身份的王盈凭借其作品《大仲马故居》脱颖而出，获得法国艺术家沙龙绘画类提名奖。法国著名作家大仲马的《三个火枪手》《基督山伯爵》等作品在中国家喻户晓。喜爱法国文学的王盈在来到位于巴黎的联合国教科文组织履职之后，曾前往大仲马的故居写生，运用中国传统水墨技法绘制了《大仲马故居》。这幅作品也曾于2023年在法国吉美博物馆内举办的王盈个人画展“一个中国外交官画笔下的法兰西”中展出。



王盈表示，很高兴获得此奖，并与来自世界各地的著名艺术家进行交流。促进世界文化多样性的发展是联合国教科文组织一贯倡导的，而艺术的交流在展现世界文化多样性中发挥着独特作用。



法国艺术家协会主席布鲁诺·马德莱娜在颁奖仪式当天对记者表示，王盈作为一名外交人士却能在艺术创作方面极具创意和敏锐性，这令人十分惊喜。本届法国艺术家沙龙以中法建交60周年为契机，邀请中国展团参与，从而欣赏到了中国艺术家作品的新颖与独特之处，希望未来能让法国艺术家沙龙的中国展区一直存在下去。