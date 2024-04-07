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云南洱源发生森林火灾 当地全力扑救
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2024-04-07 10:17:12
中评社香港4月7日电／记者6日从云南省大理白族自治州有关部门获悉，4月6日15时10分许，大理州洱源县凤羽镇凤河村天马山附近发生森林火灾，火场林相主要为云南松、杂灌木。截至6日20时，过火面积约100亩，暂无人员伤亡。
新华社报导，据瞭解，火场周边无重要设施、村庄。目前，森林火灾扑救仍在进行中，洱源县已投入400余人参与扑救，云南省森林消防总队大理支队已出动150人赶赴现场。
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