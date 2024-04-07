波音客机又出问题　发动机起火致航班取消

2019年3月27日，在位于美国加利福尼亚州维克托维尔的南加利福尼亚物流机场，工作人员检查美国西南航空公司的波音737 MAX 8型号飞机。新华社发 中评社北京4月7日电／据新华社报导，美国西南航空公司5日通报，其旗下一架波音737－800型客机4日因发动机起火被迫取消飞行，所幸无人受伤。



通报说，这架客机航班号为1928，原定从美国得克萨斯州拉伯克·普雷斯顿·史密斯国际机场起飞。机组人员收到“发动机可能存在问题”的提示后，航班“安全停止起飞”。



当地消防部门说，客机两个发动机中有一个起火，不过没有人员受伤。



据美国广播公司报导，这架客机载有154名乘客和6名机组人员。事发后，西南航空从得克萨斯州达拉斯市调派一架客机接替事发客机完成执飞。



美国联邦航空局说，正在对这件事展开调查。



近期，美国波音公司不同型号的客机频发安全事故。1月5日，美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机起飞后不久，机舱侧面一处门塞（内嵌式应急门）脱落。3月4日，美国联合航空公司一架波音737客机起飞后不久因发动机起火被迫返航。3月11日，总部位于智利的拉塔姆航空公司一架波音787－9型客机在飞行中出现“技术故障”，机身剧烈晃动，造成多人受伤。3月15日，美联航一架波音737－800型客机降落后发现机身外部缺失一块面板。