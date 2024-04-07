中评社北京4月7日电／网评：台湾的“奇葩警报”



来源：大公报 作者：朱穗怡



台湾方面的“警报”可能是世界上“最奇葩的警报”：虚假的“防空警报”全台都能收到，但攸关民众生命财产的“地震警报”竟有不少县市的民众收不到。最讽刺的是，连岛内气象部门地震测报中心主任都承认自己也没有收到地震警报。



4月3日上午花莲县发生7.3级地震，造成重大伤亡。这是台湾自1999年“921”地震发生25年后的最大规模地震。全台均有强烈震感，但台北、新北等7个县市却没有收到警报。一般来说，在岛内，预估地震规模5以上、预估震度达4级以上的地区就会收到警报，但岛内气象部门在近日的花莲地震中警报第一报及第二报预估规模都低于之后正式测报的7.3级，导致部分地区预估震度偏低，没有收到地震警报。这是相当严重的人为疏忽。地震警报的作用是提醒民众注意即将降临的危险，及时做好避险保护措施。但若没有收到警报，民众可能会失去稍纵即逝的自我保护机会，从而危及生命。



俗话说“养兵千日，用兵一时”，岛内地震警报竟然在最关键的时候失灵，反映了台当局的灾害警报机制存在严重弊端。而这个弊端还反映在早前民进党当局自编自导自演的“导弹闹剧”。



今年1月中旬，大陆方面发射卫星，民进党当局竟然向民众发出紧急防空警报信息。这真是令人匪夷所思。发射卫星在现代社会是很平常的事情，民进党当局竟然大惊小怪。更不可思议的是，其警报英文版竟然把“卫星”翻译为“missile”（导弹），还特别标明了“air raid alert”，意即“空袭警报”。当天民进党当局行政机构负责人陈建仁竟也声称中国大陆“发射导弹”，民进党当局领导人蔡英文当时还煞有介事地说“大家不要怕，发生什么事情，都跟你们在一起”，仿佛“战事一触即发”。由此可见，民进党当局是故意利用警报制造恐慌气氛，进一步炒作“反中牌”，骗取选票。

