中评社北京4月7日电／网评：自由亚洲电台又造谣抹黑香港



来源：大公报 作者：梁斌



自由亚洲电台以“谣言制造机”闻名于世，一周前刚借“关闭香港办事处”的声明，抹黑香港。才过了几天，该机构又刊出题为“香港转口港地位或将被除名”的所谓报导，公然造谣抹黑香港航运业发展，并借机攻击香港国安条例通过后的发展现状。这篇所谓的“报导”再次暴露其本质，但这种“低级黑”除了能满足反中乱港势力自我意淫外，根本无法挽救其公信力破产的事实。



在这篇耸人听闻的“报导”中，自由亚洲电台极尽夸张之能事，什么“国际航运业正在放弃香港”、“把香港从转口港除名”云云，有多极端就多极端。但所有这些结论，皆是出自“美国供应管理协会”行政总裁德里之口，而这位“美国专家”所持的理由是：“随着中国逐步干预，香港已不再独立自主。我指的是包括美国人在内的外国人因《国安法》被捕，现在香港的法治比以前更任意妄为了。”



套路早被港人看穿看透



这种回答实在是令人感到可笑。这也是再次说明，自由亚洲电台根本不在乎什么是客观事实，所有的报导或评论，目的只有一个，就是要服务于美国当局“以港遏华”的策略。该机构以为，通过造谣香港“航运业地位不保”就能达到否定香港国安条例、破坏香港发展、离间香港社会的目的。这种套路，该机构在香港28年的运作历史，早已用了无数次，也早被港人看穿看透。



那么，香港航运业真的“不行”吗？客观事实可以提供答案。虽然香港货柜吞吐量的确录得下跌，但这是受全球大环境以及外国航运企业加强垄断等因素的影响，与香港国安立法无关。更重要的是，在激烈竞争之下，香港仍拥有巨大优势，底气足，后劲强。

