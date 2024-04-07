西部陆海新通道助力更多东盟水果进入中国市场

中评社香港4月7日电／日前，一艘装载有68吨印尼山竹的货轮在广西钦州港口岸缓缓靠岸。当日放行后，这批山竹被运至云贵川、粤港澳大湾区和长三角等地。



西部陆海新通道是中国西部省区市与东南亚国家合作打造的国际陆海贸易新通道，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西北部湾通达世界各地。



新华社报导，近年来，中国与东盟国家依托西部陆海新通道建设的机遇，推动越来越多的东盟水果出口至中国市场。



“过去，我们进口水果一直从广州南沙上岸。得益于钦州港口岸与东南亚等国家外贸航线的持续加密，如今从钦州港口岸进口物流效率快、成本低。”广西正帆国际物流有限公司工作人员黄良松介绍，随着水果旺季到来，今年还将有大批东盟水果到港。



目前，钦州港已开通至泰国、越南等国的水果快线，同时积极推进冷链、冷库等相关配套基础设施建设，为东南亚农产品通往中国提供便利。



“针对热带水果运输，我们还协商开通了林查班—钦州港‘水果快线’，一周4班，最快仅需3天即可运达。”广西自贸区钦州港片区管委会副主任左孔天说。



据钦州港海关统计，2024年1至2月，钦州港口岸进口水果超过3300吨、货值2543.2万元，分别同比增长178.4%、292.5%，主要进口种类有龙眼、椰子、芒果、山竹等。



当地还持续推动中国—东盟（钦州）水果交易中心建设，不断提升水果等生鲜产品的通关便利化程度。“我们设立进境水果‘绿色通道’‘业务专窗’，进口生鲜水果做到‘零等待’‘零滞港’，做足东盟水果通关保障。”钦州港海关监管五科副科长曹腾说。