访问港邮轮陆续抵沪　见证上海入境游复苏

4月6日，“迈希夫五号”邮轮停靠在上海吴淞口国际邮轮港。（来源：新华社） 中评社北京4月7日电／据新华社报导，4月6日，来自德国、奥地利和瑞士等国的2500余名入境游客搭载“迈希夫五号”邮轮抵达上海吴淞口国际邮轮港，开启为期两天的上海之旅。



这是近年来集中来沪规模较大的入境旅行团体。一大早，上海吴淞口国际邮轮港上演舞龙舞狮欢迎表演，游客们走出船舱观看、拍照，兴致很高。设立在邮轮港游客通道、到达大厅等处的非遗展示摊位上，“一袋上海”文创礼品、香囊制作工艺等吸引游客驻足。多家金融机构也安排工作人员向游客介绍如何用手机进行支付。



德国游客曼努埃拉·朗和13岁的儿子首次来上海观光，希望在沪感受历史文化和现代居民生活的“碰撞”和“共鸣”。



中国国际旅行社总社有限公司入境部总经理孙鹏介绍，地接社为游客们提供了16条不同主题的观光线路，游客们将分别前往陆家嘴、外滩、豫园、上海博物馆、衡山路—复兴路历史文化风貌区、朱家角古镇等地游览，也有部分游客将观赏演出、体验居民社区生活。



还有约400名游客下船后自由行，近年来流行的城市漫步让他们颇感兴趣。



“这次我把古典园林上海豫园介绍给儿子，希望他也喜欢。”第三次前来上海的德国游客迈克尔·斯卡巴斯介绍，自己每次前来都会“打卡”豫园。喜欢上海的整洁环境，更感叹城市变化之大。



据介绍，搭载300余人的“银影号”邮轮将在4月7日抵达上海港国际客运中心。今年1月至3月，上海共接待了10艘邮轮、旅客超2.2万人次。