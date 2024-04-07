DONKI扩张过快　亚洲每店盈利大跌

中评社香港4月7日电／在港拥有多间分店的日本零售品牌唐吉诃德（Don Quijote，港称DON DON DONKI），近年积极扩张海外以希望复制在日本国内的成功，但目前亚洲每家门市正面临盈利大跌。社长吉田直树表示，希望在1年内重整亚洲业务，计划派遣员工到亚洲分店，灌输日本唐吉诃德门市的管理知识。



据日经亚洲报导，唐吉诃德母公司泛太平洋国际控股（Pan Pacific International Holdings，PPIH）今年2月曾公布，去年7月至12月净利润高达482亿日圆（约24.9亿港元），按年增31%，创历年同期新高；不过，吉田直树指公司需要更多一点时间来瞭解亚洲，并需要放慢脚步，以建立稳定的管理结构。



报导比较了PPIH与Uniqlo母公司迅销 （Fast Retailing）的海外经营利润率（OPM），两者在2015年度时大致相同，迅销为5.7%、PPIH为5.6%；但到了2022年度，迅销高达15.9%，但PPIH仅剩3.1%，反映了PPIH的海外业务正在下滑。



星岛网援引报导，PPIH自2017年由新加坡开始向亚洲扩张，在6年时间已将分店扩大20倍，目前在香港及台湾等地拥有40家门市。根据官网资料显示，公司在港已有10家超市。



然而，唐吉诃德在亚洲策略与北美不同，大部份店铺均属自营，并正阻碍其发展。由于门市主要出售日本进口食品，意味亚洲当地员工向当地制造商采购能力有限，仅能由日本总部采购，而且产品正与需求脱节。