驻国家电网纪检监察组纠治突出问题减负基层

国家电网：连通新能源 服务京津冀（来源：新华社） 中评社北京4月7日电／据中央纪委国家监委网站报导，记者日前从中央纪委国家监委驻国家电网公司纪检监察组获悉，聚焦基层反映突出的形式主义、官僚主义问题，该纪检监察组坚持“当下改”与“长久立”相结合，在重拳纠治的同时积极探索制度约束、提高觉悟一体发力工作举措，修订完善公司形式主义、官僚主义表现形式和定性量纪参考指引，持续为基层减负松绑，以精准有效的纠治成效营造风清气正的干事创业氛围。



“形式主义、官僚主义成因复杂、表现各异、隐蔽性强，且容易变异复发，如何更加精准有效查处纠治是长期困扰基层纪检机构的难题。”驻国家电网纪检监察组有关负责同志介绍，为破解形式主义、官僚主义不易查处和定性量纪不够准确等突出问题，该纪检监察组聚焦系统内部分基层单位存在的落实优化营商环境政策不到位、压减供电服务流程要求不力等形式主义、官僚主义突出问题，通过实地调研、问卷调查等方式，系统梳理公司系统为基层减负赋能的典型经验做法和困扰基层的主要问题困难，针对性研究提出解决的意见建议。



记者瞭解到，在前期调研的基础上，驻国家电网纪检监察组对上一版参考指引进行修订完善，重点围绕落实党中央决策部署、履职尽责、服务群众、文风会风4个方面，对照最新要求进行修改完善，明确相关党纪法规和公司规章制度，并针对性地选取各地纪委监委通报曝光的典型案例，为公司各级纪检监察机构查纠形式主义、官僚主义提供操作规范和工作指南。指引印发后，驻国家电网纪检监察组督促公司各级党组织对照开展自查自纠，及时发现整改电力保供、科技创新等工作中的形式主义、官僚主义苗头性、倾向性问题，各级纪检监察机构对照加强日常监督，仔细甄别形式主义、官僚主义问题线索，精准把握政策定性量纪，各级党员干部对照典型案例检视自省，纠正思想偏差、查找差距不足，进一步改进工作方式方法，优化提升供电服务能力水平。



“形式主义、官僚主义与制度机制、思想观念等因素紧密相关，必须透过现象看本质，深挖问题背后的根源，形成更加清晰的制度导向，推动党员干部多在实效上用真功夫、少在形式上动歪脑筋。”驻国家电网纪检监察组主要负责同志表示，将按照二十届中央纪委三次全会部署，重拳纠治干部群众反映强烈的形式主义、官僚主义，紧盯加重基层负担现象，督促举一反三、建章立制，划出硬杠杠、定下“硬约束”，以严格的制度执行强化风气养成，打通落实中的堵点淤点难点，纠正执行中的温差落差偏差，不断涵养求真务实、团结奋斗的时代新风，为建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业清障护航。