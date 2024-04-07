浙江宁波聚焦招投标领域乱象

浙江省宁波市江北区纪委监委紧盯招投标领域突出问题开展专项治理，严惩权钱交易等腐败问题，持续优化营商环境。图为近日，该区纪检监察干部在公共资源交易中心瞭解相关情况。（来源：新华社） 中评社北京4月7日电／据新华社报导，评标专家通过音视频在线交流、同步评审、在线打分，并在线确认评标结果，进行电子签章和打印评标报告，各环节全程留痕……近日，浙江省宁波市纪委监委开展工程项目招投标领域突出问题综合治理“回头看”，对市公共资源交易中心近期开展的招投标项目逐项过筛把关。



“我们之前结束的两场招投标活动，均按照要求，全过程由系统自动抽取，并多重验证评标专家，严格执行‘一标一评’。”宁波市公共资源交易中心有关负责人对前来走访的市纪委监委干部表示。



宁波市纪委监委围绕多起案件暴露出的招投标领域串标围标、虚假招标、拆分项目、挂靠资质等权钱交易、利益输送问题，通过专项行动开展系统治理。其中，鄞州区水利局原二级调研员方某严重违纪违法案就是典型。



“我们接到举报，相关人员在工程承揽过程中存在向公职人员行贿、参与串标的嫌疑，通过调查核实，查清了方某严重违纪违法事实。”鄞州区纪委监委相关负责同志介绍，在该案中，方某通过提前把原始招标信息透露给意向单位、帮助企业修改标书、授意给意向单位评高分等方式，违规插手干预招投标，为请托人中标提供帮助。



鄞州区纪委监委在查办案件中发现，方某在城管、水利等系统工作多年，分管的下属单位工程项目数量多、金额大，能事先获悉一些内部的招投标信息。通过类似方式，方某“协助”请托人中标多个工程，并从中收受巨额好处。这种行为严重违反招投标相关规定，致使招投标程序流于形式，破坏招投标市场环境。2023年8月，方某被开除党籍、取消退休待遇。同年12月，方某因犯受贿罪、串通投标罪，被判处有期徒刑五年十个月。

